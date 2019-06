Zahui: "Kunde inte bry mig mindre"

Foto: Erik Simander/TT

Amanda Zahui är både mästerskapsdebutant och Sveriges viktigaste spelare.

Men den 25-åriga centern tar pressen med ro – och håller inte med.

Sverige har gjort sin andra träning på plats i matcharenan i Riga. Det avslappnade skottpasset håller på att avslutas och laget ska samlas för ett avslutande snack med förbundskapten Francois Gomez. Spelarna går med klappande händer mot mittpunkten samtidigt som ett mänskligt sirenliknande läte ekar i hallen.

Foga förvånande är det Amanda Zahui som ljudet kommer från. Hon är Sveriges absolut bästa spelare, men också blågults mest högljudda och pådrivande person.

Efter en start på WNBA-säsongen som varit upp och ner för både Zahui och klubblaget New York Liberty, anslöt den 196 centimeter långa centern till Sveriges träningsläger i Spanien i torsdags.

Jetlag och trötthet gjorde att hon stod över första matchen mot Spanien – en match där Sverige blev överkört med hela 29–62. I genrepet mot Storbritannien gjorde 25-åringen ett sparsamt inhopp. Även om det blev förlust med 56–64 var svenskorna med i matchen så länge Zahui var på planen.

"Då är vi som bäst"

På 13 minuter gjorde hon nio poäng, men Sveriges amerikanska proffs ser sig inte som lagets största stjärna som ska få alla bollar och göra alla poäng – utan som en allroundspelare som ska hjälpa till där det behovs. Inte bara med sitt spel utan också med sin attityd.

– Vi har inte haft något rollmöte med coachen än, men jag utgår från att det blir som tidigare. Min roll är att se till att alla gör sitt jobb, och bara gör det laget behöver. Om det nu är returer, poäng, att spela försvar eller bara ge energi, säger Zahui.

– Det finns inte en stjärna. Det finns inte en spelare som ska ha bollen. Allt ljus ska vara på alla, det är då vi spelar som bäst. Om någon är het för stunden ska vi se till att bollen är hos den personen, men inte bara.

Trots att Sverige har förlorat fem av de sex senaste matcherna inför mästerskapet, och haft stora problem i offensiven, tvekar Zahui inte en sekund på sitt lag.

– Jag har alltid jättehöga förväntningar på oss för jag vet vilken potential vi har. Nu är det bara att vi kör framåt med allt vi har. Vi ska ta medalj.

"Alltid tufft"

För Zahui var det ingen tvekan om att lämna New York Liberty mitt i säsongen. Men det var inte lätt. Zahui gjorde makalösa 37 poäng for ett tag sedan, men hon har också gått poänglös från matcher. New York Liberty ligger näst sist i den östra konferensen och har vunnit tre av tio matcher.

– Det har gått upp och ner. Både individuellt och som lag. Det känns som att vi var på rätt spår när jag åkte, säger Zahui.

TT: Hur var det att åka till EM?

– Det är alltid tufft att lämna en grupp. Men det är inte för evigt. Jag kommer tillbaka. Och jag lämnar för något jättestort och jättekul.

Nederlagstippat Sverige

På torsdag inleder Sverige EM mot Montenegro.

– Det är den viktigaste matchen. Det är pirrigt, men jag ser fram emot det massor. Det kommer definitivt bli en bra match, och fysisk. Det gillar jag.

TT: Vad blir nyckeln till vinst?

– Det här är "jättecorny", men jag tror verkligen att alla spelares roller är lika viktiga. Oavsett om det är Frida, Elin (Eldebrink) eller "Danni" (Danielle Hamilton-Carter). Är "Danni" låg så kommer laget inte spela på högsta nivå. För hon är en sådan som ger oss massor med energi.

TT: Ni är nederlagstippade och ses som underdogs i turneringen. Vad säger du om det?

– Jag kunde inte bry mig mindre. Vi är inte här för att spela som folk pratar, säger Zahui.

Fakta Fakta: Sveriges matcher i basket-EM 27 juni, 13.00: Sverige–Montenegro. 28 juni, 13.00: Tjeckien–Sverige. 30 juni, 21.00: Sverige–Frankrike. 1 juli: Eventuell åttondelsfinal. Mästerskapet avgörs i Lettland och Serbien. Ettan i gruppen går direkt till kvartsfinal medan tvåan och trean spelar åttondelsfinaler. Fyran i gruppen är utslagen. Gruppspelet spelas 27-30 juni, åttondel 1 juli i Riga, och sedan är det slutspel i Belgrad 4-7 juli. Visa mer...