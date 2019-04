Zombiefilm öppnar i Cannes

Foto: Evan Agostini/AP/TT

Jim Jarmuschs zombiefilm "The dead don't die" blir öppningsfilm vid filmfestivalen i Cannes den 14 maj. Det blir tionde gången som indieregissören tävlar om Guldpalmen.

I filmen ses stora namn som Chloë Sevigny, Bill Murray, Selena Gomez, Tilda Swinton och Adam Driver ta sig an de levande döda som plötslig attackerar den fridfulla staden Centerville.

"The dead don't die" har också en koppling till Sverige. Filmen är producerad i samarbete med Chimney och Film i Väst och en del av postproduktionen har gjorts på Haymaker i Göteborg.

"Det är första gången som en av Film i Västs samproduktioner har en öppningsfilm med i Cannes och det är förstås en stor framgång för oss i denna världens kanske mest prestigefulla filmfestival", säger Peter Possne, produktionschef på Film i Väst, i ett pressmeddelande.

Jim Jarmusch slog igenom med "Stranger than paradise" 1984 som vann pris för bästa debutfilm under filmfestivalen i Cannes samma år. "Coffee and cigarettes III" från 1993 belönades med en Guldpalm för bästa kortfilm och 2005 tilldelades Jarmusch även det prestigefulla filmpriset "Grand Prix" i Cannes för filmen "Broken Flowers".

"The dead don't die" tävlar dock om festivalens tyngsta pris, Guldpalmen. Vilka övriga filmer som nominerats presenteras den 18 april, enligt .

Årets jury leds av den mexikanske regissören Alejandro González Iñárritu ("Babel", "Birdman"). Filmfestivalen i Cannes äger rum den 14–25 maj.