Demonstrationer när fullmäktige hade möte

Det hölls demonstrationer utanför kommunhuset i Borgholm när kommunfullmäktige hade möte. Det blev även stor diskussion om hur Borgholm-Köpingsvik ska bebyggas.

Innan mötet hölls en demonstration utanför kommunhuset i Borgholm. Det var föräldrar, barn och anhöriga som protesterade mot att Silverstrands skolskjuts ska ersättas med KLT.

De två som var ansvariga för att ha dragit ihop demonstrationen var Malin Demant och Liselott Carlson.

- Silverstrand ska tillbaka! sa Liselott Carlsson.

En stor del av gruppen hade skjutsats dit från Löttorp av Silverstrands trafik AB.

- De ska ha en guldstjärna, sa Malin Demant.

Foto: Linnea Nybogård

Demonstranterna bjöds in på mötet av politikerna som gick förbi. Kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) hälsade personligen på varje åhörare.

Frågan om Åkerboskolan lyftes och hurvida den ska renoveras eller om man ska bygga nytt. Ilko Corkovic sa sig lyssna på de experter som utrett byggnaden och ville bygga nytt.

Att högstadiet ska läggas ner nekade Ilko Corkovic bestämt till.

- De ryktena som går att vissa vill lägga ner högstadiet är ovärdiga!

Marcel van Luijn (M) tyckte att man borde satsa på att renovera Åkerboskolan för att sprida kostnaderna över flera år. Malin Johansson som sa sig representera föräldrarna i Löttorp sa att man bara vill att skolan renoveras. Hon uttryckte även hård kritik över hur den norra delen av kommunen behandlats på senaste där löften inte har hållits.

- Vi litar inte ett dugg på er! sa hon till politikerna.

Hon ställde frågan hur politikerna tänkte vinna tillbaka deras förtroende.

De tjugo minuter vikta för allmänhetens frågestund drog över på nästan en timme. Politikerna blev angelägna att svara på de frågor som ställdes av de föräldrarna om bussen på norra Öland och Åkerbosskolan.

Av klagomålen runt att man ska låta KLT ta över skolskjutsen så var politikerna överens om att barn inte ska behöva ta sig över eller längs med väg 136 gående. De ville inte heller att barnen ska åka allmän buss tillsammans med främlingar, något som föräldrarna var oroliga för.

Det blev många livliga debatter under kvällen. En av dem handlade om hur man ska använda marken i Borgholm och Köpingsvik. Diskussionerna handlade om hur man ska bebygga åkermarken eller inte. Stig Bertilsson (C), Maria Lindmark (MP) och Per Lublin (nÖP) ville att man skulle stryka område 16 från översiktsplanen. Maria Lindmark ville även göra som Bertil Lundgrens förslag (MP) och inte heller ha med Borgehage u utredningsplanerna för bebyggelse.

Ilko Corkovic anklagades för jäv i denna fråga av Per Lublin (nÖP). Corkovic valde att avstå i frågan men detta väckte protester från flera i salen. Bland annat Sune Axelsson (S) tyckte inte att Corkovic borde anses vara som jävig för att han hade tagit emot en födelsedagspresent av Hjältevadshus när han fyllde 50 år. Vad det var för present framkom inte av debatten.