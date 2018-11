Förra året kammade Ekerum Resort på Öland hem två prestigefyllda priser på World Golf Awards. Man blev dels världens mest miljövänliga golfanläggning, dels Sveriges bästa golfhotell.

I kväll har Ekerum chansen att upprepa eller överträffa bedriften på 2018 års upplaga som hålls på La Manga Club i Spanien. Ekerum är nominerat i kategorierna ”World's Best Eco Friendly Golf Facility 2018”, Sweden's Best Golf Course 2018 samt Sweden's Best Golf Hotel 2018.

Galan startade klockan 19.