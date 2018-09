Hon vill vara nära verkligheten i riksdagen

Fakta

Ålder: 71 år, fyller år den 10 september

Aktuell med: Står på Sverigedemokraternas riksdagslista och kandiderar för fullmäktige i Borgholm.

Bakgrund: Har en civilingenjörsexamen i kemi.

Fritidsintressen: Göra glastavlor och gjuta i betong.

Bor: Har precis flyttat tillbaka till Binnerbäck på norra Öland efter tjugo år i Mörbylånga.

Plats på listor: Plats 46 att komma in i riksdagen, plats 1 att komma in i kommunfullmäktige, plats 3 på Sverigedemokraternas riksdagslista för länet (Jimmie Åkesson står etta på alla länslistorna) och plats 2 för landstinget. Kommer Anne Oskarsson in i riksdagen kommer hon att sitta i socialförsäkringsutskottet.