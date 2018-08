Inbrottsvåg på norra Öland - riktar in sig på kassaskåp

Foto: Johan Nilsson/TT

Tredje inbrottet på kort tid. Polisen vädjar om tips från allmänheten.

Norra Öland har drabbats av flera inbrott under en kort tidsperiod. Nu har det skett igen. Natten mot fredag bröt sig några personer in i Ica Nära i Källa. Genom att bryta upp ett fönster och slita bort gallret som satt framför det tog de sig in i lokalerna och letade upp kassaskåpet.

Polisen har varit ute på brottsplatsen och upprättat en anmälan om stöld. Kontanter har stulits från ett kassaskåp.

Natten till onsdagen var det inbrott på Kaffestugan i Böda. Några bröt sig inom via ett fönster och tog med sig kassaskåpet från lokalerna. Samma sak hände med ett kassaskåp på Lundegårds camping.

Sent på en onsdagskväll i slutet av juli drabbades Ica Klinta i Köpingsvik av ett rån där rånare med rånarluvor och kniv ska ha tvingat personalen att ta fram kontanter.

Även tidigare i juli drabbades ett flertal verksamheter på Norra Öland av inbrott. Det var flera företag i Byxelkroks hamn. Uppbrutna fönster och dörrar och stöld av kontanter skedde hos sex företag i hamnområdet.