Många narkotikabrott på Öland Roots

Under lördagskvällen och natten mot söndagen rapporterades ett 40-tal narkotikabrott från Öland Roots.

Totalt ser anmälningarna ut i att ha landat i ungefär 140 stycken, varav merparten rör sig om eget bruk.

Festivalen satte i gång på torsdagen, men redan på onsdagen blev ett antal tillresande festivalbesökare misstänkta för narkotikabrott efter att ha stoppats av polisen vid centralstationen i Kalmar.

När festivalen drog igång rapporterades sedan ett flertal personer för narkotikabrott varje kväll, som mest 41 anmälningar kvällen och natten mellan lördagen och söndagen.

När polisens insatschef på festivalen, Adam Keinvall, summerade läget på söndagsmorgonen var antalet narkotikabrott uppe i cirka 140 stycken.

– De som vi har rapporterat är misstänkta för eget bruk. En del haft en ringa mängd på sig och några har kommit upp i normalgraden, säger han.

Dessutom har två stycken personer gripits misstänkta för överlåtelse, och ytterligare en person misstänks för drograttfylla.

Men våldsbrotten lyser med sin frånvaro. Eventuellt ska en person ha blivit ofredad på torsdagskvällen, men det är inget som kommit till Adam Keinvalls kännedom ännu.

– Sådana grejer kan komma in via 114 14 eller så kan det ha varit under tiden jag inte varit där nere på platsen. Men det är inga misshandlar som har kommit till mig och vi är synliga där nere så alla vet att vi finns på plats från eftermiddag till en bit in på natten, säger han.

Det är femte året han är på plats på festivalen och sammantaget tycker han att det varit en lugn festival och att samarbetet med arrangörerna fungerat bra.

– Vi hanterar inte mycket ordningsstörningar utan den biten sköter de via vaktbolaget själva i stort sett. Har de någon omhändertagen tar vi givetvis hand om den men vi patrullerar inte med uniformerad personal på det sättet utan vi har haft möjlighet att jobba civilt och riktat mot det problemområdet som vi ser på festivalen, vilket är narkotikan. Men jag kan inte säga om det varit någon skillnad mot tidigare år, utan det ligger på ungefär samma nivå, säger Adam Keinvall.

Den bilden delas av Patrik Svenras, vaktchef för festivalen.

– Det har blivit ett antal anmälningar för narkotikabrott. Men den allra största delen är eget bruk och inte överlåtelse eller innehav. Det är ungefär som tidigare år, eller snarare lite mindre. Man känner ju rökdoften, men jag tycker man har känt mindre i år, säger han.

Han tycker annars att det har varit en väldigt bra stämning under festivalen, med varken misshandelsfall, våldtäkter eller sexuella ofredanden.

– Den lever upp till epitetet Sveriges mysigaste festival med tanke på att vi inte har några rapporterade våldsbrott och så vidare, säger han.