50 brandmän mot tusen hektar eld

Foto: Mohammad Abdulrahim

De brandmän från länet som skulle till Älvdalen fick istället köra till Bräcke i Jämtland. Tillsammans med folk från Jönköping, Trondheim och Bräcke har de ansvar för tusen hektar skog som brinner.

På torsdagskvällen skulle 14 brandmän från länet ha nått den stora skogsbranden i Älvdalen, men så blev det inte.

– På vägen upp fick de ett motbud om att istället köra till branden i Ljusdal, säger Morgan Olsson som är räddningschef i beredskap i Oskarshamn.

– De ställde om sin GPS och körde i ett par timmar. Sedan kom ytterligare ett motbud och de fick i uppdrag att köra till en skogsbrand i Bräcke kommun i Jämtland.

Skogsbranden där var på fredag eftermiddag tusen hektar stor.

– Det är lika stort som Möckhultsbranden -82, men litet jämfört med branden i Ljusdals kommun som är på 12 000 hektar.

Brandmännen i de fyra bilarna från Kalmar län kom fram till brandområdet vid Grötingeberget norr om Bräcke vid 3-tiden i natt.

– De sov några timmar och drog igång med insatsen på morgonen, säger Morgan Olsson.

Brandmännen från Kalmar län har hjälp av halva styrkan från Jönköpings län, ett par bemannade brandbilar från Trondheims brandförsvar samt två lokala brandmän från Bräcke. Med tidigare personal finns 50 brandmän vid skogsbranden.

Under fredagen spred sig branden vid Grötingeberget / Äxingmyrskullen fortfarande. För att göra en kraftsamling mot just den här branden sattes nio helikoptrar samt bandvagnar in i släckningsarbetet.

– Den sektor som vår styrka har fått sig tilldelad leds av en sektorchef och det är Magnus Skyttemo.

I vanliga fall är han yttre befäl vid räddningstjänsten i Mönsterås. Förutom att leda brandmännen ska han även avgöra var de nio helikoptrarna ska släppa sina vattenbomber.

– Det är lite att bita i och en värdefull erfarenhet för oss i framtiden, säger Morgan Olsson.

– Det känns jättekul att vi kan bidra även om det är tråkigt att det här händer.

Hur länge Kalmar län ska ha brandmän i Bräcke är osäkert.

– Eventuellt kan det bli tal om att åka till branden i Ljusdals kommun, men det vet vi inget om än.

På söndag eftermiddag kör en buss upp fjorton nya brandmän från länet.

– De lär vara framme vid midnatt sedan vänder bussen hemåt med dem som är där uppe nu.