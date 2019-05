Årets tolvskillingsmarken har startat

Foto: Ida Svensson

På morgonkvisten ställdes borden fram ett efter ett utanför butikerna och på Stortorget förbereddes karusellerna för dagen. Alla gjorde sig redo för en fullspäckad dag med knallar, marknadskarameller och underhållning av olika slag.

Festligheterna startade traditionsenligt med en parad från Brädholmen, via Kråkerumsbacken och fram till Lilla torget. I sällskap av ett fullsatt tåg som spelade musik ur högtalarna tågade årets marknadsgeneral Christel Lampe och årets konferencier Thomas Björklund upp för backen, framför dem gick platsutvecklaren Mattias Lago med fanan i handen.

En dansgrupp dansade på scenen innan det var dags för Christel Lampe att inviga årets marknad.

Under dagen kommer akterna avlösa varandra på scenen på Lilla torget. Duran och Mollan kommer på besök och vid lunchtid spelar Hurley and the Blue Dots. Det vankas också barnteater och konserter med bland annat Oskarshamns Concert Band och Fake med gästartister.