Åsknedslag ledde till flertal bränder i helgen

Foto: Mohammad Abdulrahim

Räddningstjänsten i Oskarshamn har haft fullt upp i helgen med upp till sju bränder på samma gång.

Åskvädret som drog in under lördagen resulterade i minst sex stycken olika skogsbränder.

– Åskan slog ner på flera olika ställen och det i kombination med torkan resulterade i alla dessa bränder. Nu är det bara att hoppas att ingen brand som dämpades av störtskurarna ligger och pyr, säger Jonas Neldemyr, räddningschef vid räddningstjänsten i Oskarshamn.

Räddningstjänsten har inte hunnit sammanställa exakt hur många bränder som härjade i helgen men Neldemyr uppger att de under söndagen hade sex stycken skogsbränder under uppsikt. Det brann på 12 hektar i Getnäset, 10 hektar i Grönemåla, 10 x 10 meter i Finnsjö, 20 x 40 meter i Sjoketorp, 1 hektar i Lämmedal och på 2 hektar väster om Blomstermåla. Under måndagen är det enbart branden i Getnäset som ännu inte är släckt.

– Vi kommer nog att jobba med släckningsarbetet i Getnäset fram tills imorgon. Vi behöver fälla träd där för att kunna släcka på djupet, säger Jonas Neldemyr.

Under lördagskvällen straxt efter klockan 21 brann det även i det gamla diskoteket på Norra Strandgatan, en brand som visade sig vara anlagd av en man i 20-årsåldern som nu är gripen och misstänkt för mordbrand.

– Det fanns tre brandhärdar i huset men vi fick in larmet så pass tidigt att vi hann släcka allting fort, säger Jonas Neldemyr.

Branden på Norra Strandgatan fick släckas av en styrka från Kalmar som egentligen var på väg till en av skogsbränderna. Förutom från Kalmar så har räddningstjänsten fått förstärkning av personal från Västervik, Emmaboda och Torsås, Nybro, försvarsmakten, FAK, frivilliga automobilkårernas förbund och FRG, frivilliga resursgruppen under helgen.

– Det har varit väldigt mycket pusslande med personalstyrkan för att få ihop det. På vissa områden har markägarna själva fått hjälpa till. Det blir väldigt ansträngt med såhär många larm samtidigt, säger Neldemyr.