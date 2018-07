Barnen tog ledningen under Prova-på-teater

Foto: Erika Landt

Med barnen i ledning fick teaternybörjare leka charader, intervjua varandra och framträda en improviserad pjäs för att prova på hur det är att vara skådespelare.

Under torsdagen kunde barn i Oskarshamns kommun testa på hur det är att vara skådespelare. Under dagen var det barnen, som spelat teater under flera år, som ledde alla övningar. Hannah Brorsson, ordförande för Oskarshamns teatersällskap, fanns på plats för att hjälpa till ifall det behövdes.

– Jag tycker det är spännande att se dem leda och det är roligt att de vill, säger Hannah Brorsson.

Inför aktiviteterna har Hannah Brorsson hjälpt till med planeringen, men låtit barnen själva leda.

– Jag blir nervös på deras vägnar, men det är roligt att se andra leda, säger Hannah Brorsson.

Brorsson berättar att barnen själva har högt ställda mål när det gäller teatern. Därför tror hon det är bra att barnen får prova på hur det är att faktiskt leda en teatergrupp. Dessutom säger Brorsson att det är bra för dem att träffa andra teaterintresserade.

Under torsdagen gick Prova-på-teater inte helt som planerat, då åldrarna skilde sig mer än vad de först tänkt sig. Det var däremot inget problem för barnen som höll i det, då de snabbt ändrade om i schemat och anpassade så att alla kunde delta på bästa sätt.

Övningarna under dagen varierade mellan charader, intervjuer och framställningar. Dessutom fick barnen klä ut sig till olika karaktärer för att verkligen få känn på hur det är att vara skådespelare.

Prova-på-teater kom till efter att Oskarshamns sommarkultur ringde Hannah Brorsson och frågade om hon kunde hålla i några teateraktiviteter. Något hon gärna gjorde.

– Teater är en väldigt bra aktivitet. Det är ett sätt att utmana sin fantasi, teatern är bra att ha hela livet, säger Brorsson.

Hannah Brorsson förklarar att teater är ett komplement till sport och säger att barnen får bättre självförtroende av att stå på scenen.

– De flesta här håller på med både teater och sport, säger Brorsson.

Torsdagens Prova-på-teater var det andra av tre tillfällen under sommaren. Det sista tillfället för Prova-på-teater den här sommaren är den 19:e augusti.