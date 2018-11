Biblioteket stänger under kommande renovering

Foto: Mohammad Abdulrahim

Under vintern kommer Oskarshamns stadsbibliotek att rustas upp. De är investeringsmedel som biblioteket fått från förra året som ska användas till nya hyllor och möbler.

Den 16 december stänger stadsbiblioteket för att påbörja en renovering av bland annat hyllor, möbler och innertak som ska bytas ut. Biblioteket kommer att vara stängt fram tills 24 februari.

Marcus Persson som är bibliotekschef på Oskarshamns stadsbibliotek berättar om hur tankarna har gått inför vad som ska göras under renoveringen.

– Vi tittar på den efterfrågan som finns på ett bibliotek idag och hur vi ska göra för att få ett bibliotek som ligger i tiden, säger Marcus Persson.

En av förändringarna som kommer göras under bibliotekets renovering är att det ska finnas en tyst avdelning och att skönlitteraturen kommer att flyttas in till där facklitteraturen är.

Marcus Persson berättar att de möbler och hyllor som finns på biblioteket idag är ganska slitna och trasiga.

– Vi flyttade in här 1976 och de gula hyllor vi har på biblioteket har vi haft sen dess, säger Marcus Persson.

Jenny Englund och Johanna Hansson är de två bibliotekarier som har varit ansvariga för planerna kring renoveringen. De berättade om hur de valt att göra för att underlätta för låntagare under tiden biblioteket är stängt.

– Det kommer att få en extra lång lånetid. Från och med 16 november kommer lånetiden på böcker att vara fram till sista mars, säger Jenny Englund.

Under tiden som biblioteket är stängt kommer det finnas möjlighet att låna böcker på bokbussen som kommer att stå vid parkeringen utanför Kulturhuset mellan 10-12 måndag till fredag under vecka 1-4 och 6-8 under nästa år. Det kommer också att gå att lämna in böcker som lånats på stadsbiblioteket till biblioteken i Figeholm, Påskallavik, Kristineberg och Kristdala.