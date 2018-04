Blåkulla Pike Open

En helt ny fisketävling gick av stapeln i helgen. Men fisket var lite trögt då gäddorna hade annat att göra att leka med de tävlande.

– Alla tävlande var glada och nöjda, även att det var lite segt fiske, säger Martin Udd. Gäddorna leker nu så de var upptagna.

Det är första året som just denna tävling ha hållits och det var 16 personer med. En del av inkomsterna går till barndiabetesfonden. Tävlingen skulle hållits i påskhelgen men blev senarelagd på grund av att det fortfarande var is då. Fiskesträckan är från Emån i söder till Marsströmmen i norr. Målgången var klockan 17 på lördagseftermiddagen på Brädholmen. Där fick de tävlande lämna in foton på sin fångst, med tydliga instruktioner hur foto skulle tas för att sedan kunna mäta fisken. Det var en individuell tävling och längsta gäddan vann. Vinnare blev Yngve Alette vars gädda var 86 centimeter lång.

Foto: Privat

På andra plats kom Eric Karlsson med en gädda som var 82 centimeter, och på tredje plats Jerry Petersson vars gädda var 78 centimeter lång. 5800 kronor kunde skickas iväg till barndiabetesfonden.