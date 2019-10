Bygge måste åtgärda brister

Arbetsmiljöverket kräver flera åtgärder på ett bygge i Oskarshamn.

I samband med en inspektion upptäcktes det att viss dokumentation om byggnadsställningarna saknades. Dessutom saknades vissa delar av ställningen som behövs för att minska risken för fall till lägre nivå.

Arbetsmiljöverket kräver att arbetsgivaren ser till att det inte går att få tillträde till de delar där det finns risk för fall till lägre nivå. Arbetsgivaren ska även skicka in beräkningshandlingar som visar på att ställningen klarar att ta upp avsedd last. Sist men inte minst ska en egenkontroll utföras och skickas in.