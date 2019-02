Coop Oskarshamn kan slås ihop med Kf Göta

Coop Oskarshamn med omnejd kan slås ihop med Konsumentföreningen Göta. Tanken är att den nya föreningen ska heta Coop Ost.

Styrelserna i de båda konsumentföreningarna vill se en sammanslagning, men inget beslut har ännu fattats. Coop Oskarshamn med omnejd, som driver 15 butiker i sex kommuner och har cirka 250 anställda, tar upp förslaget till beslut på sin föreningsstämma i maj.

– Det är svårt för små föreningar att hålla all kompetens vi behöver. Vi kan inte ha all administration och alla funktioner. Som det är nu köper vi in tjänster och det är kostsamt, säger Kent Lundgren, ordförande i Coop Oskarshamn.

Om sammanslagningen blir av kommer Kf Göta, som driver 48 butiker och har cirka 1 000 anställda i Småland och på Öland, att ta över Coop Oskarshamns administrativa funktioner. Föreningskontoret i Oskarshamn läggs då ner och cirka fem anställda riskerar att bli av med jobbet.

– Så kan det bli om de inte blir erbjudna jobb i den nya organisationen.

För butikerna skulle en sammanslagning enbart vara positiv, enligt Kent Lundgren.

– Vi får en starkare organisation som servar butiksnätet.

Tanken är att den nya konsumentföreningen ska heta Coop Ost. Sammanslagningen kommer att ske i höst om föreningsstämman ställer sig positiv till förslaget, men namnbytet dröjer till nästa år.