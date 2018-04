Dags för fiske efter havsöring

Foto: Alice Göransson

Under lördagen var det dags för årets premiärfiske i Mörtfors. De flesta fiskare som var på plats önskade att en havsöring skulle nappa.

Fiskepremiären i Mörtfors har infallit under månadsskiftet mellan mars och april sedan en lång tid tillbaka och brukar sträcka sig framtill slutet av september. Under lördagen samlades det runt ett tjugotal fiskare för att delta under premiären, en siffra som är betydligt lägre jämfört med hur många som brukade delta förr i tiden.

– Förr brukade det vara runt 65 fiskare här under premiärdagen. Det beror väl helt enkelt på att intresset för fiske har minskat, men samtidigt är det positivt på sitt sätt då det är ett litet fiskevatten som är väldigt unikt av sig, säger Adam Dahlberg från Marströmmens laxfiske.

Foto: Alice Göransson

Nytt för årets premiärfiske är att de infört ”catch and release” , vilket innebär att du släpper tillbaka fisken efter att du fångat den.

– Det innebär helt enkelt att du fångar fisken, tar kort på den och njuter av den, men sedan släpper tillbaka den i vattnet igen. Detta är bestämt för att öka havsöringens förutsättningar för att stammen ska kunna bli bättre, säger Adam Dahlberg.

En fiskare som inte har missat premiären i Mörtfors en enda gång under tjugo år är Koschang Moschiri från Västervik. Han visar upp några av sina egengjorda drag som han använder till sitt kastspö.

– Har man tur får man napp. Men det bästa med fiske är ändå närheten till naturen och avkopplingen, säger Koschang Moschiri.

Foto: Alice Göransson

Han berättar att han aldrig vill missa fiskepremiären i Mörtfors, utan att han vill komma hit varje år för att se hur naturen och fångsten ändras med tiden.

– Mörtfors natur är ett paradis, säger Koschang Moschiri.

På andra sidan av Marströmmen står vännerna Henrik Nilsson från Kristdala och Alexander Isometä från Ishult. De berättar att det bästa med fiske är att åka iväg ett gäng för gemenskapens skull.

Foto: Alice Göransson

– Havsöringspremiären känns väldigt speciell och rolig. Jag fick napp förut men tappade fisken, den släppte efter några sekunder tyvärr, säger Alexander Isometä.

– Vi kör med tunga drag i dag för att komma ner till botten där fisken är nu när det är så kallt. Även om vi inte får någon fisk i dag så är det väldigt fint och trevligt här, säger Henrik Nilsson.