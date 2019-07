Dags för utomhusbio i Kristdala

Foto: Annicka Gunnarsson

Inte mindre än tre olika filmer visas på torget i Kristdala den 2–3 augusti.

Årets utomhusbio inleds på fredagskvällen med filmen ”Mamma Mia: Here we go again” som är den andra filmen i serien med musik från Abbas låtskatt.

På lördagseftermiddagen visas en komedi för de mindre barnen, ”Dumma mej 3”, och på lördagskvällen utlovas en storslagen superhjältesaga för ungdomarna – ”Captain Marvel”.

Utomhusbion arrangeras av samhällsföreningens ungdomsråd och är gratis för besökarna. Det kommer att finnas en biokiosk med nypoppade popcorn, godis, dricka, kaffe med mera. Besökarna uppmanas att ta med något att sitta på och gärna en varm filt. Skulle det bli regn kan datum och tider för utomhusbion ändras.