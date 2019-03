Daniel Lemma med band till latitud

I vår och sommar kommer Daniel Lemma & Hot This Year Band att turnera i Sverige och Europa med material från Lemmas två senaste reggaealbum. Den 5 juli kommer de uppträda på Latitud 57.

Daniel Lemma fick sitt genombrott med låten “If I Used to Love You” som var ledmotivet till filmen Jalla jalla från 2000 och har sedan dess släppt åtta album. Reggaekollektivet Hot This Year Band har förutom Lemma kompat och producerat artister som Chronixx, Kapten Röd, Etzia och Yellowman.

”Daniel Lemma och reggaekollektivet Hot This Year Band kommer stå för souligt tunggung och rytmisk punch på lilla scenen under fredagen”, skriver Latitud 57 på sitt instagramkonto.

Sedan tidigare är Ulf Lundell, Norlie & KKV, Hardcore Superstar, Linnea Henriksson och Weeping Willows klara för festivalen på Brädholmen.