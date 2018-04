De ska bjuda på vårsång

Foto: Gustav Röriksson

För första gången samlades kören Ladies Only och Vena-Kristdala manskör i Kristdala för att repa under lördagen. Om några veckor ska de bjuda Oskarshamnare och Venabor på två konserter i våren och kärlekens tecken.

I församlingshemmet mitt emot kyrkan samlades under lördagen ett fyrtiotal medlemmar ur två lokala körer. Utanför var det strålande sol och värme, vilket passade perfekt inför de stundande vårkonserterna.

Somliga hade varit med i respektive kör i decennier, andra var något nyare till körsång. Jeanette Hedlund som dirigerar Vena-Kristdala manskör var först upp att få sina ”pojkar” till att sjunga.

Foto: Gustav Röriksson

– Vi kör det i tempo och håller det sen, säger Jeanette Hedlund.

Männen, med register från bas till sopran stämde in till ”So let me be your sweetheart” av Beth Slater Whitson. Efter en del omtagningar satt sången snart där den skulle.

– Jag har varit med i 39 år, varannan gång repar vi i Vena, varannan gång i Kristdala, säger Kurt Gustavsson, som varit med längst i Vena-Kristdala manskör. Sedan fyller manskörens ordförande Per-Gunnar Solberg i att den faktiskt fyller 95 i år. Något äldre är den än Ladies Only som bara funnits i tjugo år, men det förklarade en av körens medlemmar med att det var vanligare med manskörer förr i tiden.

Snart börjar båda körerna stämma upp till sång och sjunger först ”Du är min man” för att sedan direkt efter växla till ”Älskvärda flicka”. Något som tog en liten stund att lära in, i alla fall med hur kören skulle direkt byta låt när den första slutade. Jeanette Hedlund berättar att det kommer gå till sist, för de tänker repetera tills det verkligen sitter.

– Vi har övat separat men det har gått bra. Jag märker på pojkarna att de tycker det är kul, säger Jeanette Hedlund.

Vid lunchtid väljer körerna att ta paus. Då dukas det fram smörgåstårta, en med lax, en med rostbiff och en med räkor. Dessutom var det laktosfritt.

Foto: Gustav Röriksson

– Man blir hungrig, att sjunga är nästan som att få motion, säger Annika Möller ifrån Oskarshamn. Hon har varit med i Ladies Only i nästan 20 år.

Repetitionen fortsatte under dagen fram till klockan två. På söndagen kommer Ladies Only repetera i Oscargymnasiets rytmiksal mellan tio till två. Sedan bär det av med två vårkonserter i början av maj. Lördagen den femte maj uppträder körerna i Oskarshamns kyrka klockan fyra och dagen efter i Vena Bygdegård vid samma klockslag.