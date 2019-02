De spelar dataspel flera timmar i sträck

Foto: Andreas Bendroth

Sportlovet har kanske för en yngre generation blivit mer och mer av ett spellov. Något UF-företaget City Lan UF tog fasta på när man under två dygn arrangerade ett lan-party i Folkets park.

Lan-party är lika med att ett antal datoranvändare träffas och kopplar samman sina datorer i ett lokalt nätverk, ett så kallat lan (Local Area Network) för at spela dataspel ihop.

Det är UF-företaget City Lan UF som står bakom lan-partyt i Folkets park som var tänkt att äga rum i 48 timmar, men som fick avbrytas efter dryga halva tiden när nätverket lades av natten mot fredag.

Trots det abrupta slutet på festen så var det en nöjd trio Nyheterna mötte på fredagen.

– Vi är verkligen nöjda. Det kom lagom med folk och alla som var här känner varandra sedan innan så det var en bra stämning hela tiden, säger Albin Forsell, en av arrangörerna.

Foto: Privat

City Lan UF består av kvintetten Felix Karlsson, Albin Forsell, Arian Becovic, Qusay Sakhnini och Abdulrahman Mahamid som alla går andra året på Oscarsgymnasiet och tanken med UF-företaget är att kunna blanda nytta med nöje.

– Vi älskar alla dataspel och spelar ofta tillsammans så då tyckte vi det vore najs att starta ett UF-företag som anordnar ett lan här i Oskarshamn, säger Felix Karlsson.

– Det som är bra med ett lan-party är att det blir ett umgänge på ett annat sätt än när man sitter själv hemma och spelar över internet. Vi satt tio personer i varsitt femmannalag och mötte varandra och det blir en helt annan stämning och atmosfär när man sitter bredvid varandra och kör, säger Arian Becovic.

Lan-partyt drog i gång i onsdags kväll och de flesta valde att dynga hela natten. Till sin hjälp fanns energidrycker och på torsdagen hade man bett ett annat UF-företag att hjälpa till med bespisningen.

– Tacos to go UF heter dem. Så de stod i köket under hela torsdagen. Det är kul när man kan dra nytta av varandra, säger Albin Forsell.

På påsklovet är det dags för ännu ett lan-party i Folkets park.

– Det kommer bli ett ännu större event än det här. Det här var bara uppvärmningen, säger Felix Karlsson och ler.