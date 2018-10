De vill inspirera oskarshamnarna att tänka mer positivt

Foto: Jimmy Larsson

Föreläsarna på hälsodagen Smile tycker att oskarshamnarna klagar för mycket. ”Det är vårt ansvar som bor i Oskarshamn att skapa en positiv stad”, säger Katarina Nyqvist.

I februari arrangerades den första upplagan av hälsodagen Smile i NTO-lokalen i Kristdala.

När hälsodagen återkommer den 10 november hålls den på Forum i Oskarshamn, där det utlovas tre intressanta seminarier och workshops.

– Det är en hälsodag för dig som vill ha ett friskare liv, säger arrangören Annicka Gunnarsson.

– Vi hoppas att det blir en helt fantastisk heldag för personlig utveckling och glädje, säger Malin Johansson som är en av föreläsarna.

Att leva med högkänslighet är ämnet för Malin Johanssons seminarium. Katarina Nyqvist ska berätta om sitt liv som medium, medan Markus Kalin ska inspirera deltagarna till att förändra sina liv.

Enligt föreläsarna behövs det mer positivt tänkande i Oskarshamn.

– Det är vårt ansvar som bor i Oskarshamn att skapa en positiv stad eller en positiv kommun, säger Katarina Nyqvist.

Hon tycker att det klagas väldigt mycket i olika Facebooktrådar.

– Det är fel på gatorna, fel på stan, fel på affärerna och fel på matställena.

I ett berömt tal sa John F. Kennedy: ”Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.”

– Jag brukar säga: Fråga inte vad Oskarshamn kan göra för dig, fråga vad du kan göra för Oskarshamn, säger Markus Kalin.