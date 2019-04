Discodans innan avfärd till Blåkulla

Foto: Andreas Bendroth

Fick du besök av någon påskkärring på skärtorsdagen? Om inte så har vi kanske en förklaring. De dansade disco istället.

För första gången så håller kulturhuset öppet under påsken och det firades med att man bjöd in alla små påskkäringar i Oskarshamn på disco under skärtorsdagen.

För den lilla påskkäringen Ylva Johansson, 6 år, var det debut på dansgolvet.

– Jag har aldrig varit på ett disco förut.

Påskkärringarna ute på dansgolvet bjöd på lika mycket dans som lek, och för de som ville ta det mer lugnt innan avfärd mot Blåkulla fanns det gott om popcorn att smaska i sig.

För de som inte tar kvasten till Blåkulla finns det mer att göra i kulturhuset under påsken. Under både fredag och lördag är det femkamp där barn som har vägarna förbi kulturhuset får tävla i bland annat fotbollscurling, bågskytte och boll i hink.