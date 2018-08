Diskussion om resurser vid bränder

Foto: Amanda Ekblad

Under onsdagsförmiddagen besökte äldreminister Lena Hallengren räddningstjänsten i Oskarshamn för att få höra om deras arbete och resurser i torkan.

Lena Hallengren besökte under räddningstjänsten i Oskarshamn för att få höra om hur lägesbilden är. Under besöket fick hon en genomgång i räddningstjänstens arbete, belastning och resurser. Johan Woxö som är operativchef på räddningstjänsten berättar vilka problem som räddningstjänsten haft.

– När branden i Mellingerum var så hade vi inte resurser nog för att kunna bekämpa ännu en till stor brand samtidigt om den hade skett, säger Johan Woxö.

Johan Woxö tycker att man ska se över om de nationella resurserna räcker. Under bränderna tog deras resurser från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap slut. Resurserna med slang var något som fanns för lite av under bränderna. På räddningstjänsten i Oskarshamn löste det resurserna av det fysiska arbetet med bränderna genom att all fysträning sattes på paus och att lättare kläder kunde användas när slang rullades.

– Så mycket skogsbränder som de varit nu har jag inte haft på 15 år, då gäller det att man anpassar sig, säger Johan Woxö.

I nuläget finns det endast två skogsdepåer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i området i Högsby kommun.

Lena Hallengren berättar att det är sådant som de måste utvärdera efter den extrema torkan och se vilken beredskap som kan göras bättre.

Foto: Amanda Ekblad

Räddningstjänsten berättar att brandflyget har hjälpt dem mycket i deras arbete med bränderna. Sverige har i nuläget inget brandflyg vilket Johan Woxö tycker borde förändras. Han vill lyfta fram att han förstår om Sverige inte kan ha ett själva men att det skulle kunna finnas ett gemensamt brandflyg i Norden.

– Länderna i Norden borde kunna ha ett brandflyg i hop, med tanke på det typografiska området som finns här med mycket skog, säger Johan Woxö.

En annan del som räddningstjänsten vill ha tydligare är regional och nationell ledning. Att det bestäms i vilken nivå som länsstyrelsen ska gå in och när de på nationell nivå ska gå in.

Lena Hallengren berättar att det är en de delar som behövs göras men som är svåra att göra i praktiken.

– När räknas det som en krissituation och när ska staten in. Det är något som måste utvärderas och följas upp, säger Lena Hallengren.