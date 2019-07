Fimpautomaterna minskade nedskräpningen drastiskt

Foto: Amanda Ekblad

Fimpautomaterna som sattes upp i december under förra året ska ha gjort att nedskräpningen minskat drastiskt men nu måste automaterna flyttas.

Under förra året köptes två fimpautomater in för att minska nedskräpningen av fimpar. Automaterna består av en låda där det är en ny fråga varje månad där de som fimpar kan rösta ja eller nej. Automaterna köptes in från England och sattes i december upp vid hållplatsen Oskarshamns Centrum som ligger vid Döderhultarns plats och vid Gamla Resecentrum. Men den 1 juli blir det rökförbud vid busshållplatser något som kommer göra att automaterna flyttas.

– Då kommer vi att hitta någon annan plats och placera dem på där vi upplever att det finns mycket fimpar, berättar Yvonne Bergvall tekniska nämndens ordförande.

Yvonne Bergvall berättar att automaterna verkligen gett det resultatet som var önskat.

– Vi har fått mycket till oss från kulturförvaltningen att antalet fimpar har minskat drastiskt vid dem hållplatser där vi har haft dem här, säger Yvonne Bergvall.

Men Yvonne Bergvall tror också att denna typ av automaterna skulle kunna göra nytta på fler ställen.

– Det tror jag egentligen, vi har ju sagt att vi ska utvärdera dem här efter sommaren och se vad det har gett. Men jag tror att vi skulle kunna behöva fler för det är ett stort bekymmer att behöva plocka upp fimpar, dem är inte så lätta och plocka upp för de är så små så det är ett tidskrävande jobb.

Fimpautomaterna är en del av projektet I love Oskarshamn som startades för några år sedan som ska göra att nedskräpningen minskar.

– Vi har ju vårt projekt som heter I love Oskarshamn och det har ju ett större grepp om nedskräpning generellt i stan och där vi har vår skräpplockarmånad i maj och vår önskan är att folk inte skulle slänga varken fimpar eller skräp. Sen har vi ju några personer i Oskarshamn som verkligen är värda en eloge som går och i princip och plockar lite skräp varje dag och hjälper till på eget initiativ och dem är guld värda.