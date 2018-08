EA fastigheter satsar stort i Oskarshamn

Foto: Amanda Ekblad

EA fastigheter har satsat på två olika projekt med bostäder inne i Oskarshamns centrum. Projektet på Källgatan har precis blivit klart och 28 nya bostadsrätter vid Tunnbindaregatan ska byggas och vara klara under 2019.

EA fastigheters satsning med lägenheter i kvarteret Duvan på Källgatan är inne på sluttampen. I september ska de boende få flytta in i lägenheterna. Vid kvarteret Snäckan på parkeringen vid Tunnbindargatan vill EA fastigheter också bygga bostäder. Planen är att bygga 28 lägenheter. Det första huset är tänkt att vara färdigbyggt under första halvan av 2019. Alla 28 lägenheterna ska sedan vara klara någon gång under nästa år.

EA fastigheter ägs av Daniel Ahlqvist som är VD och Pär Eriksson som är projektledare. EA fastigheter har tidigare byggt mycket bostäder i Kalmar men väljer nu att satsa i Oskarshamn.

– Den stora anledningen är att det behövs bostäder i Oskarshamn. Nu ser vi att det finns en marknad även här. Vi har pratat om att få till ett helt kvarter med bostäder och att det ska vara prisvärda lägenheter, säger Daniel Ahlqvist, VD för EA fastigheter.

Daniel Ahlqvist berättar att försäljningen av de 28 bostadsrätterna som ska byggas vid Snäckan kommer att börja om ungefär två veckor. Lägenheterna kommer att vara tvåor på 43,5 kvadratmeter och treor på 87 kvadratmeter i tre olika hus. Priset för bostadsrätterna kommer att ligga på mellan 800 000 kronor upp till 1,8 miljoner för de olika lägenheterna. Husen kommer att vara på tre våningar. Planen är att det kommer att vara en grön innergård och att det kommer att finnas balkonger eller uteplatser till alla lägenheter. Alla entréer kommer att vara från innergården och det finns en speciell tanke bakom det.

– Vi vill göra så att det blir mer levande att bo där, säger Daniel Ahlqvist.

Han berättar att de först vet vid försäljningen av lägenheterna vid Tunnbindargatan över hur stort intresset är. Men han har fått flera personer som frågat om bostäderna och tror att det finns ett stort intresse.

Jens Laursen som är arkitekt från Malmö är den som har planerat husen vid kvarteret Duvan och Snäckan. Han är den som EA fastigheter brukar kontakta för att hjälpa till med arkitekturen.

Vid kvarteret Duvan vid Källgatan har intresset för att bo där varit stort. Inför inflyttningen i september är det endast en lägenhet som ännu inte har en hyresgäst.

– Det blir nog helt uthyrt till september. Det är attraktiv plats för det ligger mitt i centrum. Det är de bostäderna vi märker efterfrågas. Det finns många platser i centrum som är outvecklade, säger Daniel Ahlqvist.

På kvarteret Duvan har det funnits ett miljötänk och det har därför satts dit solpaneler på hela taket på lägenheterna. Pär Eriksson berättar att de har tänkt på att göra kompakta lägenheter för att de ska vara billiga men ändå fungera bra att bo i.

Daniel Ahlqvist berättar att företaget är intresserade av att bygga fler bostäder i Oskarshamn och speciellt i i inre hamnen.

– Vi är väldigt intresserade av att bygga bostäder i inre hamnen när det har kommit lite längre, säger Daniel Ahlqvist.