Eagles vill ha fler statister till inspelningar

Foto: Jimmy Larsson

I augusti drar inspelningarna av andra säsongen av ungdomsserien Eagles igång. Denna gången vill produktionsbolaget ha ännu fler statister.

Produktionsbolaget New Stories håller just nu på med förproduktionen av tv-serien Eagles. Den 12 augusti drar första inspelningarna för serien igång. Mellan den 12:e augusti och den 16 augusti kommer hockeyscenerna att spelas in i Be-Ge Hockey Center. Den 14 augusti ska säsongens största scen spelas in nämligen en hemmamatch med laget Eagles. Produktionsbolaget uppmanar Oskarshamnare och invånare i Kalmar län att komma och vara publikstatister för att skapa en ännu större scen än i första säsongen.

”I säsong 1 skulle vi porträttera en träningsmatch, nu vill vi porträttera ett rivalmöte i säsongens brinnande avgörande period och hoppas självklart att Oskarshamnare vill vara med och hjälpa oss igen. Vi vill helt enkelt skapa hockeysveriges absolut största hockeyscen säger Stefan H. Lindén på New Stories i ett pressmeddelande.

Vilka tider som scenerna kommer spelas in avslöjas senare men den nyfikna kan redan nu skriva upp 14 augusti i kalendern.

Scener kommer också spelas in i Oskarshamn, Karlskrona och Stockholm fram till och med början av november.

Den populära ungdomsserien Eagles spelades in under hösten i fjol och hade premiär i mars i år. Tv-serien har nått över en miljon tittare.

Våren 2020 beräknas säsong 2 av Eagles ha premiär på SVT Play.