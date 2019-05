Efter hamnsaneringen - nu ska plasten bort

Foto: Tim Ekstam

Hur mycket plast finns det i hamnområdet i Oskarshamn och var kommer det ifrån? Den frågan ställer sig länsstyrelsen som tillsammans med Oskarshamns kommun, Kustbevakningen och projektet hamnsaneringen ska samla in plast och identifiera den.

Pilotprojektet kommer att pågå under en tid framöver och inleddes på torsdagen med en plastinsamling på ön Lille Klubb vid hamninloppet.

Sedan ett par veckor tillbaka har också en skräpfångare monterats mellan kajen och bryggan vid Kustbevakningens område för att samla upp det skräp som följer med strömmarna ut ur hamnen.

Både ön Lille Klubb och skräpfångaren kommer vara referenspunkter i plastinsamlingsarbetet.

– Tanken med referenspunkterna är att vi med intervaller ska kunna se hur snabbt det fylls på med plast, säger Henrik Linnarsson, projektsamordnare på länsstyrelsen.

Foto: Andreas Bendroth

Syftet med plastinsamlingen att få en uppfattning om hur mycket plast det finns i området och vad som kommer inifrån och ut via vattendrag samt utifrån och in via havet.

– Genom att läsa vad som står på plasten så går det förhoppningsvis att identifiera var plasten kommer ifrån, säger Linnarsson.

Vad det gäller skräpfångaren så består den i princip av ett nät. När Nyheterna är på plats är det inte mer än någon enstaka läskburk i nätet.

– Men vi kommer ha skräpfångaren här ute hela sommaren så det lär bli mer. Det kommer anordnas cirkus här ute snart så då lär det fyllas på, säger Peter Ryman, stationschef på Kustbevakningen som har satt upp skräpfångaren.

Foto: Andreas Bendroth

Tim Ekstam, en av kommunens miljökontrollanter vid hamnsaneringsprojektet hade tillsammans med kollegan Susan Gren Ekström redan varit ute och inventerat på Lille Klubb inför torsdagens plastinsamling och meddelade att det finns en mängd olika typer av plast ute på ön, mycket som man inte tror att man ska hitta.

– Vi hittade något som påminde om en läktarstol, en sådan man ser på Råsunda typ. Vi hittade även ett bildäck. Sen fanns det en uppsamling av plastkorkar och även en del PET-flaskor och snusdosor.

Foto: Andreas Bendroth

På eftermiddagen var plastinsamlingen färdig på ön. Längs en strandremsa på 30 meter fick man ihop ett tiotal säckar med plast och övrigt skräp, det mesta från industrin, som olika typer av plaströr och frigolit.

– Det var mer än jag trodde. Då ska man veta att det här bara är en liten bråkdel av hela hamnområdet, säger Henrik Linnarsson.

Problemet med plast är att mycket av det aldrig bryts ner och att det kan skada djurlivet. Idag är det kommunerna som har ansvaret för att hålla kusterna rena. Men kostnaderna är för stora och resurserna för små för att hålla jämna steg med inflödet.

– På västkusten där problemet med plast är värre har privatpersoner börjat adoptera stränder för att själva sköta om städningen, säger Linnarsson.

Länsstyrelsen är samordnare av plastinsamlingen och om utfallet blir bra ska resultatet ligga till grund för en större projektansökan nästa år.

– Då är syftet att flera hamnar i eller utanför länet ska vara med.

Se bilder från själva plastinsamlingen här nedanför: