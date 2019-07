Elin Namnieks blir Namelle

Foto: Hanna Dockson

Juli månad betyder för många semester, men inte för Elin Namnieks. Hon har en hektisk tid. Dagen börjar med träning, följs av musikskapande, sedan extrajobb och eventuellt en spelning på kvällen. På toppen av det är hon på gång att etablera sitt nya artistnamn Namelle.

Elin Namnieks är ett bekant ansikte för många. Hon kommer från Vimmerby, men har bott sex år i Oskarshamn. Sommaren spenderar hon lite överallt i länet.

– Jag vill verkligen lära mig mer om låtskrivande och gärna då skriva musik till andra artister. Planen var att börja i Örnsköldsvik, men så hittade jag en utbildning i Växjö, säger Elin Namnieks. Där kunde Elins framgångssaga har fortsatt, men istället blev det två veckor av panik i slutet av juni. Det hela utlöses av att utbildningen i Växjö inte kunde starta upp. Elin som hade sagt upp sin lägenhet stod snudd på bostadslös och fick en kort livskris.

– Jag kontaktade utbildningen Songwriting för the International Market i Örnsköldsvik och berättade vad som hade hänt. I och med att jag hade kommit in i Växjö så såg de mig som kvalificerad och tog in mig, säger Elin Namnieks.

Foto: Hanna Dockson

Hon ser fram emot att börja ett nytt kapitel, men räknar också med att hinna med lite spelningar.

– Jag har lärt mig mycket genom att vara ute på spelningar, men nu får jag en chans att bara ägna mig åt musiken och att få skriva låtar. Det känns lyxigt eftersom jag har ju hela tiden extrajobbat med ett vanligt jobb för att få ekonomin att gå ihop, säger Elin Namnieks.

Foto: Hanna Dockson

Utbildningen är 10 månader lång, men hon kommer fortfarande att hinna med att spela även om det inte blir i lika stor utsträckning.

– Jag tror bara att utbildningen kommer att gynna mig. Jag vill ju utvecklas inom musiken och att det ska bli en långvarig karriär, säger Elin Namnieks.

Det är inte bara utbildningen som blir ett nytt spår i Elins liv. Hon passar även på att byta namn eller snarare att ge sig själv ett artistnamn.

– Många kommer ihåg mitt förnamn, men de har svårare med mitt lettiska efternamn. Jag som har väldigt stora drömmar och sikte på en internationell karriär vill ha ett namn som människor kommer ihåg. Därför blev det naturligt att ta fram ett artistnamn, säger Elin Namnieks.

Valet föll på Namelle.

– Jag märker det redan nu när jag säger det till folk. De kommer ihåg det direkt, säger Elin Namnieks.