”En elektriker kommer aldrig gå arbetslös”

Foto: Erika Werner

Gymnasieskolan Etec har funnits sedan 2002, och har sedan starten varit väldigt populär. Nu drar höstterminen igång nästa vecka, och det är 28 elever som startar sitt första läsår. ”Utbildningen är populär, och alla som går ut härifrån får jobb”, säger rektorn, Björn Lekselius.

På Etec kan man bland annat läsa El- och energiteknik, och om en vecka är det 28 elever som börjar sitt första år av tre, på utbildningen.

– Det är ungefär lika många som det brukar vara. Vi har haft något färre förstahandssökande i år än vanligt, men 28 är ungefär så många som finns i klasserna i årskurs 2- och 3, så på den punkten är det som vanligt, säger Björn Lekselius.

Etec är ett samarbete mellan näringslivet och kommunen. Skolans utbildningar fokuserar på elteknik och automation, och grundtanken med utbildningarna är att förse industrierna i främst Oskarshamnsområdet med elektriker.

– De läser också de vanliga kärnämnena som engelska och så vidare, och man kan även lägga till kurser för att få högskolebehörighet. Men framförallt fokuserar utbildningen på att vara så yrkesorienterad som möjligt, och eleverna har bland annat praktik ute på olika arbetsplatser under tiden de går här, säger Björn Lekselius.

Jobbet som elektriker har dock förändrats mycket under årens lopp, och dagens elektriker behöver kunna mycket mer än vad som krävdes förr. Framför allt behövs det kunnighet inom IT och digitalisering. Den som tror att bara man gått klart sin utbildning på Etec, så är man färdigutbildad för all framtid, bör alltså tänka om, menar Björn Lekselius.

Björn Lekselius menar också att jobbet är något helt annat än vad det var för kanske tio, femton år sen, och att det gäller att hänga med i utvecklingen.

– Men det innebär också att yrket blir väldigt brett, och när man gått färdigt här har man till exempel möjlighet att vidareutbilda sig på högskolan. Sen finns det också många nivåer och specialistkompetenser inom branschen, så vill man finns det alltid chans att utvecklas ännu mer och nischa in sig.

– Det här är en riktig framtidsbransch, och elektriker behövs inom många branscher utöver ren industri, så för den som utbildar sig här kommer det alltid finnas jobb, säger Björn Lekselius.