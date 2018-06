En halv miljon kronor för att få ett tjugotal till arbetsmarknaden

Att utföra ett projekt som innebär att få ett tjugotal arbetslösa personer till kommunala jobb under våren 2018 kostar Individ- och familjeomsorgen drygt 500 000 kronor.

I majoritetens budget för 2019 framgår det en redovisning av hur Socialförvaltningen ska hjälpa Arbetsmarknadsenhetens arbete om att få flera arbetslösa att börja jobba. Arbetsmarknadsenheten fick under 2017 i uppdrag att påbörja projektet om att växla försörjningsstöd till kommunala jobb. Socialförvaltningen menar på att de genom projektet kommer få en vinst i form av reducerade utbetalningar av försörjningsstöd och att de samtidigt synliggör kommunens tillgängliga arbetskraft. De som deltar i projektet ska förhoppningsvis även få erfarenhet och en större chans till framtida arbeten istället för att passivt försörja sig.

Socialförvaltningen, Individ- och familjeomsorgen finansierar dessa lönesubventionerade anställningarna i kommunen med 6 600 kronor per person och månad, en summa som är baserad på en genomsnittlig utbetalningskostnad för försörjningsstöd.

Under socialnämndens sammanträdande i veckan konstaterades det att det har varit ett tjugotal personer som ingått i projektet under våren vilket lett till en kostnad på drygt 500 000 kronor per sista maj.