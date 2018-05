Esteter sjöng för en bättre värld

Foto: Mohammad Abdulrahim

Tillsammans med Unicef bjöd esteterna på en kväll med allvar och mycket glädje.

Det var första gången som esteterna hade sin föreställning i Folkets park. Den gick under namnet Leave no one behind. Nervositeten var stor innan om de 164 betalande gästerna skulle gilla det de fick se. Men den oron var inte befogad.

– De var verkligen jättenöjda. De ville att vi skulle fortsätta med det nästa år också?

Blir ni det och är du med då också?

– Ja, och jag går bara tvåan så jag kommer garanterat att vara med, säger arrangören Nellie Roos

Esteterna hade verkligen tagit fram allt i musikväg de har. Körer sjöng liksom solister. Slagverkare, blås- och stråkensemble var på plats. Mellan all musikunderhållning bjöds det också på ack så viktig information. Men ändå lite i humorns tecken.

– Vi gjorde om FN-målen till små sketcher. Situationer tagna ur vår vardag, säger Nellie Roos.

Ögonöppnare för vissa där vår svenska konsumtion och leverne sattes i perspektiv till omvärlden. För dem som ville veta ännu mer fanns där en utställning med än mer information om FN:s globala mål för en bättre värld.

Behållningen från kvällen gick raka vägen till Unicefs verksamhet.