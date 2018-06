Ett hinder för vissa – men inkomstkälla för andra

Foto: Alice Göransson

Blommor och varustånd utanför butikerna kan se trevligt ut för kunderna och göra att butiken går runt för butiksägaren – samtidigt som dessa ting kan begränsa framkomligheten för funktionsnedsatta.

Samhällsbyggnadsnämnden har nu lämnat förslaget om att låta butiker, krögare och fastighetsägare ställa ut varustånd och exempelvis blomurnor på 40 centimeter av gatumarken utanför lokalen, då det i dag inte är tillåtet enligt de gällande lokala ordningsföreskrifterna om man inte fått ett särskilt tillstånd av polisen.

”Ett sätt att få stadens torg och gator levande och inbjudande”, skriver stadsarkitekten Erik Hjertqvist i remissen.

Handel Oskarshamn, Attraktiva Oskarshamn, tekniska kontoret och socialförvaltningen ställer sig bakom förslaget att tillåta utställda ting vars syfte är att saluföra varor – så länge det även finns så kallade ledstråk för de synskadade att följa.

”Många butiker kämpar idag för sin överlevnad, de behöver allt stöd för att kunna marknadsföra sig om centrum inte skall få fler tomma lokaler”, skriver Handel Oskarshamns ordförande P-O Olsson i remissvaret.

För Indra Attergren som driver Indras blomsterdröm mitt i centrala Oskarshamn betyder exponeringen av varorna utanför butiken oerhört mycket.

– Jag hade som krav när jag öppnade butiken att jag måste få ställa ut mina blommor längs fasaden. Har jag inte varor utställda utanför butiken märker jag det tydligt på försäljningen tyvärr.

Indra Attergren tycker att det är viktigt att tillåta butikerna och krögarna att exponera sina varor utanför lokalerna för att skapa ett levande centrum.

– I större städer är det utställda varor och blommor överallt utanför butikerna, det ser fint ut och folk tycker att det skapar en trevlig stämning i centrum.

Enligt Viktoria Rosengren som är butikschef på Jeansbolaget i Oskarshamn är varustånd utanför butiken en indragare under sommarhalvåret.

Foto: Alice Göransson

– Varuexponeringen hjälper oss att få in turister under sommarhalvåret som kanske inte hade kommit in i butiken annars, säger Viktoria Rosengren.

Men alla godtar inte förslaget om att tillåta varuexponering på 40 centimeter – Oskarshamns handikappkommitté säger nej.

– Tar butiksägarna upp 40 centimeter av gångbanorna finns det knappast något utrymme kvar till de synskadade utan att de ska behöva trassla in sig, säger Oskarshamns handikappkommittés ordförande Bo Malm.

Foto: Jimmy Larsson

Oskarshamnaren Ulrika Vågerud som har nedsatt syn hoppas inte att förslaget går igenom.

– Börjar alla ställa ut varor utanför butikerna kommer folk flockas där och stanna till och prata mitt på gångbanan, vilket skulle göra att vi skulle få en försämrad framkomlighet i stan då våra ledstråk kommer att bli blockerade.

Förslaget kommer att behandlas av kommunstyrelsen följt av kommunfullmäktige.