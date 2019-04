Fem sångare på storbandets konsert: ”Publiken kommer att få gåshud”

Foto: Jimmy Larsson

Oskarshamn Big Band, fem lokala sångare och en repertoar fylld av storbandsklassiker. Den 7 april utlovas en storslagen konsert i Missionskyrkan. ”Publiken kommer att få gåshud”, säger Leif Camnerin.

Förra året gjorde Oskarshamn Big Band en konsert i Missionskyrkan i Oskarshamn tillsammans med Frank Ådahl, vilket gav mersmak.

– Vi fick en fråga från pastorn om vi inte kunde göra det igen, säger Leif Camnerin, trombonist i storbandet sedan 39 år tillbaka.

Söndagen den 7 april arrangeras därför en konsert i Missionskyrkan där publiken får höra storbandsklassiker som What a wonderful world, Georgia on my mind och What now my love. Den här gången uppträder Oskarshamn Big Band tillsammans med fem lokala sångare: Annika Lindberg, Christina Lindvall, Lisa Blixt, Fideli Jonson och Johan Mauritzson.

– Det ska bli fantastiskt roligt, säger Annika Lindberg som i likhet med Lisa Blixt gör sin första konsert med storbandet.

Christina Lindvall, Fideli Jonson och Johan Mauritzson har tidigare uppträtt tillsammans med Oskarshamn Big Band.

Hur är det att sjunga med Oskarshamn Big Band?

– Det är väldigt roligt och ger kolossalt mycket energi. Det är glädjefyllt, busigt och en tillåtande atmosfär när man sjunger, säger Christina Lindvall.

Förra årets konsert i Missionskyrkan blev fullsatt, en bedrift som man hoppas kunna upprepa den 7 april. Biljetter finns att köpa i kyrkan och på Musica Blåsexperten.

– Missionskyrkan har cirka 340 platser, det är ungefär som på Forum, säger Leif Camnerin.

Han berättar att det är första gången som storbandet uppträder tillsammans med fem sångare. De har själva fått välja vilka låtar på repertoaren som de ska sjunga.

– Jag har valt Georgia on my mind, Summertime och Wade in the water, säger Annika Lindberg.

– Den sista låten sitter inne i mitt hjärta, den betyder mycket för mig.

Fideli Jonson, som sjöng på storbandets julkonsert i december, har valt att framföra Why don't you do it right? och What a wonderful world.

– Publiken kommer att få gåshud, säger Leif Camnerin som hoppas på en fortsättning i höst.

– Om det här slår väl ut gör vi en konsert i Västervik och en i Kalmar.