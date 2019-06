Flera mindre boenden hotas av nedläggning

Foto: Amanda Ekblad

Socialnämnden har tagit fram en plan över hur pengar ska kunna sparas in inom äldreomsorgen. Flera av förslagen innebär att mindre boenden läggs ner.

Kommunen har sedan tidigare meddelat att det måste göras stora besparingar inom äldreomsorgen och på äldreboenden i kommunen. Under de närmsta två åren måste socialförvaltningen spara in minst 30 miljoner. Socialförvaltningen har nu därför tagit fram en plan över hur pengarna ska kunna sparas in inom äldreomsorgen.

– Vi kommer göra vårt första svåra beslut nämligen omställningen av vården, berättar Rolf Lindström Socialnämndens ordförande om valet att stänga ner äldreboenden.

Det finns sex olika alternativ som tagits fram av Socialchefen Anna Lindquist på uppdrag av Socialnämnden där det är flera av äldreboendena i kommunen som riskerar att läggas ner. I de olika alternativen är det flera stycken av de mindre boenden som hotas av nedläggning. Dessa är Pildalen, Pilgränd, Charlottagården, Ängsbacken, Blå Pojken, Fredrika, Zafiren, Kristallen och Kastanjegården. Av de 30 miljonerna är det totalt 18 miljoner som ska sparas in för att kunna öppna det nyrenoverade äldreboendet Solbacka.

Men i de sex olika alternativen är det ingen av dem som sparar i hop till exakt hela summan. Ett av alternativen som kommer närmast är att lägga ner äldreboendena Zafiren, Kristallen, Blå Pojken och Fredrika. Det skulle innebära en besparing på 29 miljoner kronor och 16,5 av dessa skulle då gå till Solbacka. Det som kommer allra närmast att klaffa med kostnaden för Solbacka och det övriga är ett alternativ där 30 miljoner kronor sparas. Då föreslås det att Zafiren, Kristallen, Charlottagården och Ängsbacken läggs ner för att kunna spara in dessa pengar.

De som bor på boendena som läggs ner ska i stället få platser på Solbacka och Hantverksgatan. Det finns ännu inga konkreta åtgärder eller planer på vad som ska göras om Socialförvaltningen inte kan spara ihop tillräckligt med pengarna för att öppna Solbacka. När Solbacka renoverats färdigt kommer det att finnas 34 stycken nya boendeplatser till förfogande. Vid öppningen av det nya äldreboendet Hantverksgatan kommer det finnas 50 stycken platser vilket gör det till totalt 84 nya platser. Det ska göra att alla som stått i kö länge ska få boendeplats även vid nedläggningar av boenden.