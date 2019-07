Flera utryckningar för Sjöräddningssällskapet

Foto: Lotta Zaar

I helgen hade Sjöräddningssällskapet fyra utryckningar till olika båtar.

Under helgen fick Sjöräddningssällskapet hjälpa en segelbåt som läckt in vatten efter att gått på grund söder om Oskarshamn. Sjöräddningssällskapet hjälpte till att dra loss båten från grundet och båten kunde därefter åka in till Ernemar.

En annan segelbåt som fick hjälp av räddningssällskapet hade tappat sitt ankare och ankarlinan hade vridit sig in i båtens köl vid inloppet till Oskarshamn. Det ledde till att båten fastnade med seglen hissade och att seglen inte gick att ta ner då de var spända av den nordostliga vinden. Räddningssällskapet lyckades att skära av ankarlinan och få ner båtens segel.

Ett annat uppdrag gällde en båt som gått på grund utanför Hotell Corallen. Båten fick dras loss från grundet och efter det gick den på grund igen eftersom att vinden var stark och räddningssällskapet fick återigen dra loss båten och ta den till bryggan.

Den fjärde räddningsaktionen var till en båt som behövde bogsering till närmsta varv. Båten hade fått problem med framdrivningen och fick bogseras till Blankaholm.