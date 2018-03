Flexbuss: Vi har en mycket bra dialog med KLT

Foto: Emma Bengtson

Flexbuss vd David Lindquist var inte med på mötet med KLT i Oskarshamn, men beskriver det som ett vanligt arbetsmöte. Han medger dock att bolaget har haft svårt att hitta chaufförer vilket lett till försenade eller inställda bussar.

– Vi har under hösten upplevt chaufförsbrist vid flera tillfällen, vilket har resulterat i förseningar och i några fall inställda turer. För att säkerställa tillgången på förare har vi tillsammans med Komvux i Oskarshamn, Mönsterås och Högsby startat en bussförarutbildning. Resultatet av det kommer först nu med cirka fem nya förare under senvintern och våren följt av ytterligare 5–10 stycken nya förare under sommaren.

Förare som inte hittar när de ska hämta skolbarnen var ett problem som lyftes på mötet.

– KLT ville ha en uppdatering hur vi jobbar med linjekännedom för nya förare, säger David Lindquist. Våra nya förare åker med befintliga förare i syfte att lära sig linjesträckning.

Enligt Flexbuss vd diskuterades även linje 310 som går mot Högsby.

– Vi har kompletterat det dokument föraren har i bussen för att veta avgångstider och hållplatser med tydligare information.

När det gäller oregistrerade resor så menar David Lindquist att orsaken är biljettmaskinerna.

– Vi har haft driftstörningar på biljettmaskinernas mjukvaror. KLT jobbar med att hitta en lösning men det kommer att ta lite tid innan det fungerar fullt ut.

Han tillbakavisar KLT:s farhågor om att det kan dölja sig uteblivna turer bland de oregistrerade resorna.

– Med den information jag har, så har det skötts rätt från vår sida. Inga turer ställs in på grund av trasiga biljettmaskiner. När en biljettmaskin inte fungerar så felanmäler vi utrustningen till KLT. Konsekvensen av en trasig biljettmaskin kan vara att biljetterna inte kan valideras, att det inte går att visa aktuell destination i destinationsskylten, samt att KLT:s trafikledningen inte ser var bussen finns eller om den går enligt tidtabell.

David Lindquist känner inte till det extra mötet som ska ske med KLT denna vecka. Men bolaget kommer att medverka på KLT:s möte med Oskarshamns kommun i april.

– Vi upplever att vi har en mycket bra dialog med KLT. Eventuella avvikelser i trafiken hanteras professionellt från båda parter med fokus på ständiga förbättringar.