Folk i förening

Årsmöte med Kristdala hembygdsförening.

Kristdalahembygdsförening har haft årsmöte i Högalundslokalen med ett 25-tal medlemmar närvarande. Torsten Carlsson ledde årsmötesförhandlingarna. Av verksamhetsberättelsen framgick att föreningen under 2018 ordnat traditionellt valborgsfirande, två byvandringar, två bildvisningar, medlemskväll, brasafton samt öppet hus i hembygdsgården under tio sommarkvällar med bl a en utställning om fotografen Axel Wahlin och hans bilder. Under året har startats en förnyad ödetorpsinventering samt filmintervjuer med äldre kristdalabor. Medlemsantalet var246 st vid årets slut.Vid årsmötet valdes följande styrelse: Sven-Åke Johansson ordf, Anders Hägerdal, Siv Alge, Eva-Lotte Skoog, Siv Sköld, Sören Sköld, och Eva-Britt Josefsson. Mångåriga sekreteraren Anne-Marie Fungmark avtackades med en blomma. Revisorer är Ulf Torneús och Kristina Danielsson. Mötet avslutades med kaffesamkväm.