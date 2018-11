Förälder: "Ge barnen en glasspinne på förskolan!"

Foto: Henrik Montgomery/TT

”Missförstå mig rätt, jag tycker inte att barn ska få äta en massa raffinerat socker hit och dit men någon gång måste det ju vara okej”, säger en förälder som i en skrivelse till Oskarshamns kommun kritiserar kommunens tilltag med att ta bort den glasspinne som barnen på förskolan förut fick en gång i månaden.

Föräldern menar i sin skrivelse att ”det finns utrymme för en glass då och då". Inte minst när det gäller små aktiva barn som har ett högt energibehov för att orka med en hel dag på förskolan.

Enligt föräldern har förskolepersonal fått till svars att det är för mycket socker i glass och att det är därför man har dragit in på det. Men föräldern tycker inte att glasspinnen ska räknas in i barnens vanliga kost. ”Glasspinnen ska inte ingå i någon måltid utan vara en guldkant vid något särskilt tillfälle under månaden som personalen anser är lämpligt”.

Om det annars handlar om besparing tycker föräldern att man hellre bör ta bort en av huvudrätterna i skolan. ”Så länge båda huvudrätterna inte får ta slut över en lunch så blir det omöjligt att komma åt matsvinnet”, skriver hen.

Föräldern avslutar med att höja ett varningens finger om att dagens förskolebarn en gång också kommer bli vuxna och att de då kan ta ut sin revansch på föräldrarna som när de var små lät dem tillbringa många timmar i förskolan utan någon "guldkant".

"Tänk på att dagens små barn blir vuxna och vi blir gamla, då får vi igen med råge när vi sitter på hemmet. Då blir det inga bullar till kaffet!”