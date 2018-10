Föräldrakooperativ vill att kommunen betalar skolskjuts

Ansöker om extra landsbygdsmedel.

Bråbygdens föräldrakooperativ driver förutom förskola även fritids i Bråbo. Av cirka 40 inskrivna barn går 14 på fritids. Det innebär att barnen äter frukost på fritids innan de skjutsas till Kristdala där de går i skolan. Sen när skolan är slut skjutsas de tillbaka till fritids. De barn som bor i Bråbygden har rätt till skolskjuts, men barnen som bor utanför, exempelvis i Krokshult, har bara rätt till skolskjuts från och till där de bor, inte från eller till Bråbo där de går på fritids.

Det har inneburit att kooperativet har fått köpa in sig i ordinarie skolskjutsar i mån av plats, men nu har man kommit till ett läge där det inte längre finns plats i den buss som kör Bråboturen. För att lösa platsbristen har taxibolaget därför erbjudit kooperativet att betala för de sex stolar som det finns möjlighet att sätta in i bussen. En kostnad på 4 500 kronor per stol plus moms. För att har råd med detta har kooperativet nu ansökt om extra landsbygdsmedel från kommunen.

De motiverar den extra landsbygdspengen med att kommunikationerna på landsbygden är en ”utmaning” och att man hoppas på hjälp för att kunna behålla den service med förskola och fritids som föräldrar på landsbygden ”värderar så högt”.