Föräldraledigheten blev starten för deras företag

Foto: Ida Svensson

Tre kvinnor som på varsitt håll fick idén om att starta företag när de var föräldralediga gör gemensam sak. Nu öppnar de en pop up-butik tillsammans.

Idag öppnas dörrarna till en alldeles färsk butik på Köpmangatan 12. De nyblivna affärsinnehavarna Lisa Björklund, Zozan Delic och Frida Stierna är förväntansfulla. Trion har inte känt varandra så länge men de har mycket gemensamt.

Från början hade de bara tänkt arrangerar ett event tillsammans under en eller två kvällar för att ge alla möjlighet att klämma och känna på deras produkter som de annars säljer i sina webbshoppar.

– Vi hoppas att de som i vanliga fall ringer och vill komma hem till oss och titta på våra saker passar på att komma hit, säger Zozan Delic som driver barnklädesföretaget Delicolour.

Men när trion fick möjlighet att använda den tomma butikslokalen som ligger granne med Gripens hälsocentral under hela december tänkte de om.

– Allt gick väldigt snabbt. Vi tänkte att vi testat nu inför julhandeln när det kommer vara mycket folk i stan, säger Frida Stierna som driver företaget Aina May som tillverkar bäddset till spjälsängar på ett hållbart sätt.

De startar en pop up-butik som är en tillfällig butik. Den kommer inte vara öppen hela dagen och inte varje dag.

– Under vardagarna kommer vi ha öppet några eftermiddagar och kvällar, på lördagar och under julskyltningen, säger Lisa Björklund som driver Little Yellow Fellow, ett klädmärke som hon skapat själv.

Vilka öppettider de blir kommer de skriva ut på sina sociala medier och en lapp kommer sättas upp på dörren.

Det var Sofie Gunnarsson på Attraktiva Oskarshamn som förde samman de tre företagarna. De har alla tre andra jobb samtidigt som de driver sina företag.

– Vi är inom samma bransch och har samma kunder och vi lever samma liv. Vi är småbarnsföräldrar och startade våra företag under föräldraledigheten.

Som egenföretagare kan det kännas lite ensamt. Att vara fler är värdefullt.

– Vi peppar varandra, bollar idéer med varandra och hjälper varandra, säger Lisa Björklund.

Tack vare hjälp från andra företagare har de kunnat inreda sin lokal, ett av rummen har fått ny färg på väggarna och inretts som ett barnrum.

Nu återstår bara att öppna dörrarna.