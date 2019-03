Förberedde sig in i det sista för UF-mässan

Doften av nygräddade våfflor kommer spridas sig i luften när Tasty Waffles UF från Oscarsgymnasiet sätter upp sin monter på den regionala UF-mässan i Kalmar som går av stapeln under onsdagen.

Över 30 UF-företag från Oskarshamn kommer att medverka på mässan. Över 100 elever på Oscarsgymnasiet kommer att åka i bussar ner till Kalmar för att sätta upp sina montrar.

Det har varit stressigt in i det sista och på tisdagseftermiddagen skulle allt material packas in i lastbilar och fraktas till mässan.

Elever på fordonsprogrammet skötte lastningen och lossningen.

Elin Eklund och Arianit Durmishi bar på en stor skylt med viktiga budskap. Tillsammans med Alicia Johansson har de startat Equally UF.

– Vi är mot rasism, för jämställdhet och för att alla ska ha lika rättigheter. Det är inte jämställt mellan kvinnor och män idag, säger Elin Eklund.

Under mässan kommer de ett sälja t-shirts med två olika tryck, båda med viktiga budskap.

De tycker om att driva företag.

– Det är väldigt kul men mycket ansvar, säger Arianit Durmishi som tycker att det känns lite pirrigt inför morgondagen.

Emilia Persson, Anton Holm och Isabell Nääf är grundarna till Up on the wall UF. De säljer posters med djurmotiv.

– 25 procent av priset på varje poster går till Vilthjälpen i Oskarshamn, berättar trion.

De har lagt ner mycket tid på sin monter och använt tapet.

– Den kommer vara som ett vardagsrum, säger Emilia Persson.

Nellie Fagerström och Simone Thormalm kommer bärande på en stor våffla i pappersformat med ögon. De är två av de fyra grundarna till Tasty Waffles UF.

– Vi säljer nygräddade ekologiska våfflor. Vi kommer står utomhus i ett tält och grädda våfflor under mässan.