Förening vill samla in pengar till fågelklubben

Foto: Curt-Robert Lindqvist

Föreningen Hela Sverige Oskarshamn har startat en insamling som ska hjälpa till att samla in pengar till Oskarshamns fågelklubb.

Nyheterna har tidigare skrivit om att Oskarshamns fågelklubb fått det kämpigt ekonomiskt efter indragna bidrag och en sanktionsavgift från Länsstyrelsen. Annicka Gunnarsson som är ordförande för Hela Sverige Oskarshamn berättar varför de valt att starta den här insamlingen.

– Vi tycker att det är synd att fågelklubben kommit i kläm när det gäller redovisningarna kring det här projekten som de har lagt ner mycket möda och energi på för att både söka pengar för och genomföra. De har ju verkligen gjort en upprustning där ute vid Målsjön och det har gjort att platsen har en chans att växa och locka fler besökare dit och vi vill ju väldigt gärna att fågelklubben ska finnas kvar för kunna sköta det, säger Annicka Gunnarsson.

Hon berättar också att hon tycker att det här ska vara som en läxa för Länsstyrelsen över att byråkratin är för svår.

– Det är så beklagligt att det blivit så här. Det finns ju även en risk att man skrämmer bort andra föreningar från att söka bidrag och jag tycker att man kan säga att det här blir som en läxa för länsstyrelsen. De kanske måste förenkla själva hanteringen av de här bidragen och skriva enklare och hjälpa till så att redovisningen blir rätt. Det gäller ju speciellt när det handlar om så mycket pengar för det här är en ideell förening som jobbat i 40 år och dem har ju inte jättestora intäkter så det här sätter dem i en jättesvår sits ekonomiskt.

För att starta upp insamlingen har Hela Sverige Oskarshamn valt att skänka 5000 något som beslutades av enig styrelse.

– Vi tog upp den här frågan på vårt förra styrelsemöte och styrelsen var eniga då om att vi skulle skänka pengar till fågelklubben för att starta igång den här insamlingen och vi hoppas att det är flera som ska haka på både privatpersoner, företag och andra föreningar berättar Annicka Gunnarsson.

Annicka Gunnarsson vill gärna att flera andra föreningar tar efter och att de tillsammans ska kunna samla in mycket pengar.

– Jag har redan fått information om att internationella kafferepet kommer att hålla ett lotteri, där alla intäkterna kommer att gå till fågelklubben. Vi hoppas ju såklart att det finns fler föreningar som skulle kunna tänka sig att hitta på någonting för att hjälpa. Man får se det som att det är många bäckar små, vi hoppas ju att så många som möjligt ska kunna tänka sig att skänka någonting.

Hittills har insamlingen fått in 7000 kronor och förhoppningen är att flera företag i området ska vilja skänka pengar.

– Vi har fått in väldigt mycket Swishgåvor dem syns inte direkt på insamlingen men vi kommer att sätta in dem pengarna med jämna mellanrum så att folk ser hur mycket pengar som kommit in totalt. Sist jag pratade med kassören hade det kommit in 1200 i Swish och vi var uppe i 7000 kronor totalt. Det är en bra början och vi hoppas att det är några företag som kan tänka sig att sponsra med lite större summor också.