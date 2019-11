Förskolebarn får fortsätta att äta oskalad potatis

Foto: Alice Göransson

Skalad eller oskalad potatis – vad är bäst? Kommunen har gjort en mindre kartläggning för att besvara den frågan. Slutsatsen är att oskalad potatis är bättre, billigare och lättare att hålla varm.

Sedan två år tillbaka serveras borstad i stället för skalad potatis i skolor och förskolor i Oskarshamns kommun. Beslutet att köpa in potatis med skalen kvar har väckt diskussioner bland föräldrar och personal.

”Förskolepersonalen hinner inte skala till en hel barngrupp vid lunch. Maten kallnar, barnen äter inte. Blir en gnällig och grinig måltidssituation för de små”, skrev en småbarnsmamma i ett medborgarförslag som lämnades in till kommunen i april 2018.

Hon föreslog att kommunen skulle återinföra skalad potatis till de små barnen på förskolorna.

Med anledning av medborgarförslaget har bildningsförvaltningen och tekniska kontoret gjort en mindre kartläggning. Förutom att besöka verksamheten och prata med kockar, pedagoger och förskolechefer har man gått igenom minnesanteckningar från matråden på förskolorna. Dessutom har det gjorts en kostnadsberäkning och jämförelse av prisskillnaden på skalad potatis och borstad potatis.

Kartläggningen gav ingen samstämmig bild. Vissa förskolor tyckte att barnen inledningsvis åt mindre potatis, medan andra förskolor lyfte fram att potatisen fått en godare smak och blivit lättare att hålla varm. Kockarna uppgav att matsvinnet hade minskat, medan den pedagogiska personalen bedömde att matsvinnet hade ökat.

Enligt prisjämförelsen kostar skalad potatis 9,96 kronor per kilo, medan den borstade potatisen, som köps in från Axelssons i Aby, kostar 6,7 kronor per kilo. Genom att köpa in borstad potatis till förskolorna, som konsumerar totalt 6 225 kilo potatis per år, sparar kommunen drygt 20 000 kronor.

Kommunen bedömer att det som framkommit vid kartläggningen talar för att oskalad potatis är att föredra. Detta då den oskalade potatisens kvalitet är högre, den är lättare att hålla varm och matsvinnet är mindre vilket gör den bättre även ur ett hållbarhetsperspektiv.

Med tanke på att det råder delade meningar i frågan kommer dock serveringen av oskalad potatis att följas upp vid måltidsråden på förskolorna. Det kommer också att finnas möjlighet att servera skalad potatis till de yngsta barnen (1–3 år) i slutet av säsongen när potatisskalet är tjockare.