Första året klart för projekt mot näthat

Projektet We Stand App handlar om att öka tryggheten på internet och fungera som ett stöd för unga mellan 13 och 20 år. Stödet ges via appen We Stand App och via bland annat workshops.

Projektet drivs av Kumlus och Oskarshamns kommun, som är en av medlemskommunerna, är delaktiga i projektet.

Hittills har projektet pågått i ett år. Det We Stand App har gjort i Oskarshamns under den perioden är att hålla workshops för totalt fem klasser i kommunen, haft fyra sommarjobbare i projektet under sommaren och medverkat på Kulturnatten och på flera andra nätverksträffar.

Under projektets andra året finns flera workshops inplanerade. Det är även ett We Stand App IRL-event inplanerat i länet. Samtliga event är gratis.