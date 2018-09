Försvagade Socialdemokrater får leta ny majoritet

Majoriteten tappar och Miljöpartiet riskerar att helt få lämna kommunfullmäktige. En ny konstellation lär leda Oskarshamns kommun efter valet.

Socialdemokraterna tappar i kommunen liksom i riksvalet. Vänsterpartiet som S allt som oftast förlitar sig på går också bakåt. Det enda parti i nuvarande majoritetsstyret som går framåt är Centern. Men det kan lika väl vara en framgång för alliansen. Om den kan enas.

Liberalerna spådde en stor valframgång men av den verkar det inte bli något. Partiet ser närmast ut att tappa. Liberalerna kommer fortsätta vara det fjärde största partiet i kommunen.

Det nuvarande största oppositionspartiet Moderaterna backar inte som många olyckskorpar kraxat om. Föryngrade M håller i stort sett ställningarna i jämförelse med 2014 års val. Anklagelserna om att ha gått i socialdemokratins ledband verkar inte ha avskräckt de moderata väljarna.

Men rollen som det näst största partiet tappar M. För det finns i princip bara ett parti som går framåt och det är SD. Och partiet seglar upp som kommunens näst största parti. Efter valet 2014 valdes Moderaternas Eva-Marie Hansson till oppositionsråd, efter en hård strid med KD och L om platsen, med motiveringen att näst största parti ska ha den posten. Frågan är om resonemanget går likadant den kommande mandatperioden?

Men om inte allianspartierna, vilka som nu vill ingå i den efter alla hårda ord under valkampanjen, kan komma överens med SD lär Andreas Erlandsson (S) få fortsätta som kommunalråd. Men han gör det i en klart svagare ställning. Att fortsätta samarbetet med V och C ger inte majoritet enligt preliminära siffror på valkvällen. Frågan är om det finns något annat parti som kan lockas in i ett nytt fyrpartisamarbete?