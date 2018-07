Försvaret hjälper till med oljeutsläppet

Foto: Kustbevakningen

Försvaret sätts nu in för att hjälpa till med oljeutsläppet vid lastfartyget Makassar Highway vid Flatvarp utanför Loftahammar.

Under söndagsmorgonen kastades lastfartyget Makassar Highway av grundet som det stått på under veckan. Oljan som låg inlänsad runt fartyget rann då ut och arbetet pågår med att samla in den. Cirka 7000 liter (sju kubikmeter) olja har hittills tagits upp till sjöss av Kustbevakningens fartyg. En mindre mängd olja nådde land vid Flatvarp under söndagseftermiddagen.

Västerviks tidningen rapporterar att Försvaret under måndagsmorgonen kommer via både sjö-och land vägen för att hjälpa till att ta upp oljan ur vattnet. Räddningstjänsten, Kustbevakningen och Västerviks kommun samarbetar för att hantera situationen. Ett stort antal frivilliga hjälper också till vid Flatvarps hamn. I nuläget vill inte räddningstjänsten ha fler frivilliga.