Fotboll ska locka islänningar till Sverige

Håkan Juholt har under årets fotbolls-VM sadlat om den svenska ambassaden i Reykjavik till en fotbollsambassad. Allt för att stärka svensk-isländska relationer.

Håkan Juholt har precis varit med på invigningen av den största svensk-isländska investeringen någonsin. Elanläggningar från Vaggerydsföretaget Climeon har sålts för 650 miljoner svenska kronor. Men under de senaste dagarna har fokus för ambassadören varit fotbolls-VM och han berättar om stämningen under matchen mellan Island och Kroatien.

– Då var stämningen hoppfull och de hade många goda chanser. Idag är det en djup besvikelse men det finns en stor stolthet över hur de spelat. Laget har etablerat sig. Tidigare jublade man över att få Island som motståndare, nu är man nervös, säger Håkan Juholt.

På måndagskvällen hade ambassaden en mottagning för de svenska företagarna men de passade på att visa Islands match via en projektor. När Ivan Perisic grusade Islands VM-drömmar med att slå in 2-1 till Kroatien beskriver Håkan det som att luften gick ur rummet.

Utanför ambassaden, på Ingolfstorg har den svenska ambassaden ordnat event under hela fotbolls-VM. Det har bjudits på svenska delikatesser, informerats om besöksmål och man försöker också locka islänningar att plugga på gymnasium eller högskola med idrottsinriktning i Sverige.

Foto: Privat

Under onsdagen när vi pratade med Juholt skulle Sverige möta Mexiko i en definitiv ödesmatch. Vinst till Sverige skulle ge VM-slutspel och en förlust grusar fortsatta VM-drömmar. Därför anordnade den svenska ambassaden på Island ännu ett event för Reykjaviks invånare. Matchen visades på storbildsskärm och eventet skulle fortsätta knyta an relationer mellan Island och Sverige. Innan den svenska matchen under onsdagen sa den före detta partiledaren och journalisten:

– Det ligger på Sverige nu, precis som det låg på Tyskland i lördags. Jag tycker det svenska laget har imponerat, Tyskland är trots allt världens bästa lag och vi hade kunnat vinna den matchen. Vi har visat att vi kan prestera.

Han tillägger däremot att den svenska offensiven, förutom Toivonen inte direkt imponerat.

Foto: Privat

Håkan Juholt fortsätter att berätta att fotboll de senaste åren blivit jättestort på Island och Sveriges ambassad har bland annat lämnat över en landslagströja till den isländska presidenten. Dessutom har det satts upp ett fotbollsmål där bland annat den isländska socialministern slog straffar när Håkan stod i mål.

Till alla svenska supportrar och landslaget skickade han samt handels och EU-minister Ann Linde en video som går att se här.