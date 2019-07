Fotbollsskola för integration

Foto: Per Hammenvik

22-26 juli anordnar Röda korset, IF Ariel och Kristdala samarbetskyrka fotbollsskola vid Ekskogsvallen i Kristdala. Vi har pratat med Ulla Mecke som är en av arrangörerna.

Vad är syftet med fotbollsskolan som ni anordnar?

– Vi har den för tredje året i rad, initiativtagare i början var Röda Korset med största syftet att det skulle främja integrationen. Vi har ju asylboende i Kristdala och massa barnfamiljer och barn och unga här och det är ungefär en tredje del barn och tränare från asylboende och två tredjedelar andra barn från bygden. Det är en jättefin blandning och god stämning, säger Ulla Mecke.

Hur har fotbollsskolan tagits emot i år?

– Vi har 40 platser och det blev fullbokade inom ett par dagar, vi skulle nog kunna haft fler platser. Det har alltid varit fullt men i år var blev det fullt snabbast, säger Ulla Mecke.

Vad behöver ni för att kunna genomföra årets fotbollsskola?

– Pengarna har vi fått från Röda Korsets centralt så de står för alla avgifter och kostnader för lunch. Sen har vi väldigt många i bygden som samverkar med oss. Det är Svenska kyrkan som står med lokalerna så att vi kan laga mat. If Ariel som står för tränarmaterial och själva platsen. Ett byalag från Krokshult som lånar ut tältet gratis så att vi har en plats att äta och samhällsföreningen som ordnar en hoppborg sista dagen. Kristdala Livs samlar in fotbollsskor så där kan man lämna in så att tränare och barn som inte har råd att köpa nya kan få begagnade.