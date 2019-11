Fritidsgård i Figeholm ska bli en nystart

Foto: Andreas Bendroth

Den konstfrusna bandyplanen Kjellskulle har sett sin sista vinter. Nu jobbar föreningen BK Bore hårt för att kunna starta upp en fritidsgård som kan ge bygdens barn och ungdomar en meningsfull fritid.

I juni drog bildningsnämnden in elbidraget på 400 000 kronor till BK Bore för bandyplanen Kjellskulle. Det innebär att ingen konstfrusen is kommer att kunna spolas på planen. En dödsstöt för föreningen och inte minst Figeholm som samhälle då Kjellskulle har varit en uppskattad mötesplats i Figeholm under vinterhalvåret.

Men BK Bore ger inte upp. Nu försöker föreningen äska investeringsbidrag från förvaltningen. Tanken är att i första hand göra om klubblokalens källare till fritidsgård.

– Kommunen förstår konsekvenserna och har visat oss en vilja att hjälpa till, säger Ulrika Hanström, sekreterare i föreningen och initiativtagare till Aktionsgruppen för Kjellskulle.

BK Bores bandysektion försvann tidigare i år när den uppgick i den nya föreningen Oskarshamns Bandysällskap och idag sysslar BK Bore bara med fastighet och marknad.

Men med en fritidsgård hoppas föreningen på en nystart och mer liv i bygden.

– Det flyttar in nya barnfamiljer till Figeholm hela tiden så vi tror det både finns ett starkt underlag och ett starkt intresse för en fritidsgård, säger ordförande Daniel Ek.

Foto: Andreas Bendroth

För många år sedan hade föreningen en fritidsgård i källaren, men bristen på ideellt engagemang från föräldrarna då gjorde att man var tvungen att lägga ner och istället gjordes källaren om till omklädningsrum och samlingslokal för BK Bores A-lag.

– Det vi behöver från kommunen nu är pengar till renovering och pengar till material för att komma igång. Vi hoppas ett beslut kommer så fort som möjligt och att vi kan komma igång här ganska så snabbt, säger EK.

Att det kliar i fingrarna hos föreningen märks och redan nu på fredag och fredagarna framöver planerar föreningen att hålla den intilliggande gympasalen öppen efter skoltid för spontanidrott.

– Det finns inget att göra för våra barn och ungdomar i Figeholm efter skoltid. Så istället för att man är ute och kanske hittar på något dumt så öppnar vi dörren till gympasalen på kvällen, förklarar Ek.

Fritidsgården är tänkt att i första hand rikta sig till barn i förskoleklass och upp till sexan.

Samtidigt som föreningen vill göra om klubbstugans källare till fritidsgård finns en önskan om att den idag övergivna bandyplanen ska komma till mer nytta.

– Vi vill asfaltera bandyplanen och göra det återigen till en samlingsplats, inte bara på vintern, utan året runt. Barnen ska kunna spela basket och åka inlines.

Det kan även bli en isbana på vintern.

– Om det blir kallt så kan vi spola upp en bana. Det går till och med lättare om det är asfalt, säger Daniel Ek.