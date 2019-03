Fyra äldreboenden hotas av nedläggning: ”Kommer att bli ett svårt beslut”

Foto: Ida Svensson

Hösten 2020 kan fyra mindre äldreboenden i Oskarshamns kommun läggas ner. Vilka boenden som ska avvecklas fastställs troligen i september. ”Det kommer att bli ett svårt beslut”, säger socialchef Anna Lindquist.

I slutet av februari offentliggjordes planerna på att spara totalt 30 miljoner kronor inom socialförvaltningens verksamheter under perioden 2020–2021, bland annat genom lägga ner flera mindre äldreboenden.

Sedan dess har det hållits dialogmöten där ledamöter från socialnämndens arbetsutskott deltagit tillsammans med berörda tjänstemän på ledningsnivå.

– Vi har pratat öppet om att vi har ett stort effektiviseringsuppdrag. Vi har lagt mycket tid på att prata om hur vi ska ta oss an detta, säger Anna Lindquist.

En del ändringar har gjorts i förslaget till handlingsplan, där socialförvaltningen nu också specificerar hur många av de mindre äldreboendena i kommunen som behöver läggas ner för att sparkraven ska uppnås.

Planen bygger på att fyra enheter avvecklas och att brukarna flyttar in på något av de större boendena Solbacka eller Hantverksgatan där ett flertal nya platser tas i bruk i år och nästa år. På det sättet beräknas man kunna spara 2–4 miljoner kronor 2020 och 12–15 miljoner 2021. Tanken är att avvecklingen av de fyra boendena ska genomföras hösten 2020.

Samtidigt skriver ni i handlingsplanen att prognosen tyder på en ökning av antalet äldre och att behovet av särskilt boende och hemtjänst kommer att öka. Hur går det ihop med att lägga ner fyra enheter?

– Vi behöver bygga för att möta framtiden med de ramar vi blir tilldelade, och då vet vi att det är mer kostnadseffektivt att ha större enheter, säger Anna Lindquist.

Hon konstaterar att det har tagits ett politiskt beslut om att satsa på 50 nya platser på Hantverksgatan (Hotell ett). Även Solbacka byggs ut med nya platser.

– I slutändan får vi en ökning av antalet platser.

Under 2019 tillkommer totalt 30 nya boendeplatser, varav 20 på Hantverksgatan och 10 på Solbacka. Kön till särskilt boende, som i genomsnitt har uppgått till 27 personer per månad under de senaste tio åren, väntas därför vara åtgärdad till hösten.

– Vi har haft en kö av och till länge till särskilt boende, men till hösten förväntar jag mig inte att vi har den kön.

Vilka mindre boenden som kan läggas ner framgår inte av handlingsplanen. En konsultfirma har anlitats för att räkna ut kostnad per brukare, och med den informationen ska boendekostnaderna kartläggas. Statistik över var i kommunen flest vill bo ska också användas som underlag för beslutet.

När tas beslutet i socialnämnden om vilka äldreboenden som ska läggas ner?

– Jag skulle tro att beslutet tas i september. Vi har våren på oss att plocka fram ett underlag.

Anna Lindquist berättar att hon har fått en del reaktioner från allmänheten. Människor har hört av sig och frågat vilka boenden som ska läggas ner, vilket hon inte kan svara på i dagsläget.

– Det kommer att bli ett svårt beslut. Det vi kan göra är att ta fram ett så bra underlag som möjligt, så att politikerna har den fakta de behöver när beslutet tas.